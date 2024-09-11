Viral Potret Keluarga Harmonis Witan Sulaeman Usai Laga Timnas Indonesia vs Australia, Netizen: Sederhana tapi Arhan Gak Bisa

NAMA Pratama Arhan ikut jadi salah satu trending topik di X atau Twitter sejak laga pertandingan sepakbola Timnas Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), usai digelar pada Selasa (11/9/2024) malam tadi.

Bukan hanya karena tagline iklan yang tak sengara relate atau nyambung dengan kondisi rumah tangga Arhan dan sang istri, Azizah Salsha pasca diterjang badai isu perselingkuhan. Namun juga salah satunya adalah saat kamera menyoroti keluarga kecil Witan Sulaeman yang nampak hangat dan mesra.

Terlihat Witan merangkul erat sang istri tercinta, berdiri di sisi Witan sambil menggendong anak mereka yang masih balita, menunjukkan potret keluarga kecil Witan yang bahagia dan harmonis.

Sontak, netizen pun langsung ramai-ramai menyoroti nama salah satu bek Timnas Indonesia tersebut. Pasalnya di pertandingan sebelumnya, Arhan selalu mencuri perhatian terkait bentuk keromantisannya dengan sang istri, Azizah Salsha yang kerap bikin penonton dan netizen iri dan terbawa perasaan alias baper.

Namun saat muncul kabar dugaan perselingkuhan Azizah Salsha dan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer, rumah tangga Arhan dan Azizah Salsha jadi sorotan. Malam tadi tak terlihat kebucinan dari pasangan tersebut di stadion. Bahkan usai pertandingan Arhan tidak menghampiri sang istri ke tribun seperti pertandingan sebelumnya.