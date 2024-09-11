30 Pantun Buat Nyindir Teman, Bisa untuk Teguran Halus

30 Pantun Buat Nyindir Teman, akan dipaparkan melalui artikel ini. Mungkin bisa jadi alternatif untuk menyindir atau menegur halus teman di sekitar Anda.

Sederet pantun ini untuk Anda yang ingin menyindir teman dengan cara halus namun tetap mengena di hati, pantun bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain lucu, pantun sindiran juga bisa menyampaikan pesan tanpa menimbulkan konflik.

Di bawah ini adalah 30 pantun sindiran yang bisa Anda gunakan untuk memberikan peringatan atau sekadar bercanda dengan teman-teman, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (11/9/2024)

1.Jalan-jalan naik delman

Keliling kota hingga senja

Ngakunya sih teman,

Kok sedianya pas mau aja

2.Satu titik, dua koma

Kamu cantik, efek semua

3.Bunga taman, dari Barat

Katanya teman, kok penghianat

4.Ke pasar beli buah salak

Dasar orang gak ada ahlak

5.Pak kumis makan ati

Bibir manis, suka menyakiti

6.Hujan gerimis hari selasa

Mulut manis, tapi berbisa

7.Ada tisu terbang ke kanopi

Teman palsu banyak disini

8. Beta menghapus keriput setengah mati

Keriput dihapus setiap hari

Beda di mulut, beda di hati

Dikasih mulut untuk menghargai

9. Sering menjamu ternak di lapangan

Memotong rumput dengan arit

Sering pinjam lupa dipulangkan

Dipinjam balik pun pelit

10. Main seruling di lapangan

Jangan lupa bawa duit

Seringkali minta traktiran

Jangan-jangan dirimu pelit?