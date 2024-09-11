30 Pantun Buat Nyindir Teman, akan dipaparkan melalui artikel ini. Mungkin bisa jadi alternatif untuk menyindir atau menegur halus teman di sekitar Anda.
Sederet pantun ini untuk Anda yang ingin menyindir teman dengan cara halus namun tetap mengena di hati, pantun bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain lucu, pantun sindiran juga bisa menyampaikan pesan tanpa menimbulkan konflik.
Di bawah ini adalah 30 pantun sindiran yang bisa Anda gunakan untuk memberikan peringatan atau sekadar bercanda dengan teman-teman, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (11/9/2024)
1.Jalan-jalan naik delman
Keliling kota hingga senja
Ngakunya sih teman,
Kok sedianya pas mau aja
2.Satu titik, dua koma
Kamu cantik, efek semua
3.Bunga taman, dari Barat
Katanya teman, kok penghianat
4.Ke pasar beli buah salak
Dasar orang gak ada ahlak
5.Pak kumis makan ati
Bibir manis, suka menyakiti
6.Hujan gerimis hari selasa
Mulut manis, tapi berbisa
7.Ada tisu terbang ke kanopi
Teman palsu banyak disini
8. Beta menghapus keriput setengah mati
Keriput dihapus setiap hari
Beda di mulut, beda di hati
Dikasih mulut untuk menghargai
9. Sering menjamu ternak di lapangan
Memotong rumput dengan arit
Sering pinjam lupa dipulangkan
Dipinjam balik pun pelit
10. Main seruling di lapangan
Jangan lupa bawa duit
Seringkali minta traktiran
Jangan-jangan dirimu pelit?