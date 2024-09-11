Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |07:08 WIB
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
Viral Foto Estetik seperti Naik Gunung. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAGI mereka yang suka naik gunung, tentu saja memiliki impian untuk bisa menikmati es di Gunung everest. Hanya saja, dibutuhkan banyak biaya untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat tersebut.

Namun ada cara unik yang dilakukan dua pemuda untuk mendapatkan sebuah video seperti di Gunung Everest. Cara ini nyatanya hanya butuh low bujet, tapi hasilnya membuat siapa saja yang melihat akan berpikir kalau foto tersebut diambil di luar negeri yang bersalju.

Pada postingan di akun X @feedemady, menunjukkan seorang pria sedang menikmati suasana dingin di tempat bersalju. Pria dalam video tersebut memakai jaket tebal lengkap dengan kapucong.

Viral Foto Estetik

Dia nampak kedinginan sambil menggosok kedua tangannya agar mendapat kehangatan. Angin yang berhembus seakan membuat suasana seakan terasa dingin. 

Hasil video itu terlihat sangat nyata dan meyakinkan. Namun, ada hal yang mengejutkan di balik video tersebut. Rupanya pria itu tidak benar-benar berada di luar negeri yang lokasinya bersalju. Mereka ternyata hanya mengambil video itu di sebuah atap rumah.

Salah satu temannya merekam pria tersebut yang sedang berpose kedinginin. Kemudian temannya itu memberikan efek salju menggunakan terigu yang disaring didekat kamera.

 

Halaman:
1 2
      
