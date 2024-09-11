Potret Menggemaskan Dosma Hazenbosch, Artis Cantik yang Kepergok Bareng Rizky Nazar di Klub Malam

NAMA Dosma Hazenbosch dan Rizky Nezar menjadi perbincangan publik setelah kepergok bersana di sebuah klub malam. Keduanya memang sempat digosipkan dekat beberapa bulan yang lalau, dan kini kembali tertangkap kamera bersama.

Dalam video yang diambil oleh salah satu pengunjung, Rizky dan Dosma terlihat sangat mesra, mereka menikmati alunan musik di tempat tersebut. Meskipun Rizky Nazar mencoba menyembunyikan wajahnya dengan memakai topi, beberapa pengunjung klub tetap menyadari kehadirannya.

Netizen pun langsung penasaran dengan sosok Dosma. Dosma sendiri sudah lama berkarier sebagai model dan aktris, dengan sejumlah karya yang cukup diakui di industri perfilman.

Melalui postingannya di Instagram, dia banyak membagikan aktivitasnya. Salah satunya potret dirinya saat tampil kece pakai cut out dress. Berikut ulasan potret Dosma, seperti dihimpun dari Instagram @doshzn.

Dikabarkan dekat dengan Rizky Nazar



Perempuan 21 tahun ini diisukan memiliki hubungan spesial dengan mantan kekasih Syifa Hadju ini. Beberapa kali keduanya kepergok saat sedang kencan berdua.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengakuan dari kabar kedekatan keduanya. Mereka seakan masih malu menyembunyikan hubungannya di hadapan publik.