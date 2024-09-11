Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Menggemaskan Dosma Hazenbosch, Artis Cantik yang Kepergok Bareng Rizky Nazar di Klub Malam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |06:06 WIB
Potret Menggemaskan Dosma Hazenbosch, Artis Cantik yang Kepergok Bareng Rizky Nazar di Klub Malam
Potret Menggemaskan Dosma Hazenbosch. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Dosma Hazenbosch dan Rizky Nezar menjadi perbincangan publik setelah kepergok bersana di sebuah klub malam. Keduanya memang sempat digosipkan dekat beberapa bulan yang lalau, dan kini kembali tertangkap kamera bersama.

Dalam video yang diambil oleh salah satu pengunjung, Rizky dan Dosma terlihat sangat mesra, mereka menikmati alunan musik di tempat tersebut. Meskipun Rizky Nazar mencoba menyembunyikan wajahnya dengan memakai topi, beberapa pengunjung klub tetap menyadari kehadirannya.

Netizen pun langsung penasaran dengan sosok Dosma. Dosma sendiri sudah lama berkarier sebagai model dan aktris, dengan sejumlah karya yang cukup diakui di industri perfilman.

Melalui postingannya di Instagram, dia banyak membagikan aktivitasnya. Salah satunya potret dirinya saat tampil kece pakai cut out dress. Berikut ulasan potret Dosma, seperti dihimpun dari Instagram @doshzn. 

Dikabarkan dekat dengan Rizky Nazar
Dosma Hazenbosch
Perempuan 21 tahun ini diisukan memiliki hubungan spesial dengan mantan kekasih Syifa Hadju ini. Beberapa kali keduanya kepergok saat sedang kencan berdua. 

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengakuan dari kabar kedekatan keduanya. Mereka seakan masih malu menyembunyikan hubungannya di hadapan publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement