4 Alasan Pentingnya Mengonsumsi Vitamin D3, Salah Satunya Jaga Kekebalan Tubuh

ANDA mungkin sudah familiar dengan Vitamin D. Namun, mungkin belum mengetahui secara spesifik apa fungsi vitamin satu ini untuk kesehatan. Vitamin D merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini terdiri atas vitamin D2 dan vitamin D3.

Vitamin D3 sendiri terbentuk secara alami ketika kulit terkena sinar matahari langsung. Sayangnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat permasalahan kekurangan vitamin D, di mana matahari menjadi salah satu sumbernya.

Padahal, Vitamin D3 memiliki peran penting bagi kesehatan dan perkembangan individu, serta menjadi salah satu unsur penting dalam proses pertumbuhan. Lantas, apa saja manfaat dan peran dari Vitamin D3? berikut diantaranya.

1. Menjaga kekebalan hingga perkembangan otak

Vitamin ini membantu mengatur penyerapan kalsium dan fosfor, yang penting untuk tulang dan gigi yang kuat. Selain itu, vitamin D3 sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh, perkembangan otak, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam memenuhi kebutuhan vitamin D3, diperlukan sumber lain seperti makanan dan vitamin.

Sama halnya dengan pentingnya pemenuhan vitamin D3, Ibu menjadi salah satu figur penting dalam menentukan vitamin apa yang akan dikonsumsi oleh keluarga.

“Seorang ibu adalah figur sentral dalam menjaga kesehatan keluarga baik untuk suami maupun anak. Bahkan peran tersebut telah dijalankan sejak anak masih dalam kandungan, salah satunya dengan memilih vitamin D3 yang baik, berkualitas dan manfaatnya telah dirasakan oleh jutaan masyarakat,” ujar Selvinna, Marketing Deputy Director PT Kalbe Farma dalam acara bertajuk ‘D-Family Festive: From Zero to Hero’, di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dia melanjutkan bahwa tema ‘From Zero to Hero’ menggambarkan proses panjang usaha seorang ibu dalam memastikan kesehatan keluarga sejak anak masih di dalam kandungan hingga lahir, bahkan sampai dewasa.

2. Menjaga kesehatan bayi dalam kandungan

Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin menyatakan selama masa-masa krusial kehamilan, seorang ibu harus benar-benar memperhatikan asupan makanan, minuman, dan vitamin yang dikonsumsinya. Hal ini penting agar bayi bisa lahir dan tumbuh dengan sehat. Salah satunya dengan pemberian Vitamin D3 pada ibu hamil.

“Selain dari makanan, ibu hamil juga bisa mengonsumsi vitamin D3 yang tepat untuk memastikan janin tumbuh dengan baik dan sang ibu tetap sehat selama masa kehamilan,” tuturnya.

3. Menjaga kesehatan tulang dan pertumbuhan anak

Dokter Spesialis Anak, dr. Yoga Yandika menambahkan bahwa peran penting seorang ibu dalam menjaga kesehatan keluarga terus berlanjut selama masa emas pertumbuhan anak (golden period). Asupan vitamin D3 yang cukup bisa membuat anak terhindar dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan kesehatan tulang, membantu perkembangan otak, serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.