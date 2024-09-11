Bocah Ini Terlalu Banyak Minum, Alami Keracunan Air!

KESEIMBANGAN cairan dalam tubuh adalah kunci untuk kesehatan yang baik, namun minum air dalam jumlah berlebihan juga dapat membawa risiko serius. Meskipun sering kali kita diingatkan untuk tetap terhidrasi, sangat penting untuk mengetahui batasan konsumsi air agar tidak berakhir pada kondisi yang mengancam nyawa.

Merangkum dari Vt.co pada Rabu (11/9/2024), sebuah video yang menjadi viral di YouTube, dibagikan oleh Zack D. Films, memperlihatkan dampak berbahaya dari kelebihan air pada tubuh, terutama otak. Video tersebut menjelaskan bahwa minum terlalu banyak air menyebabkan kelebihan cairan di lambung yang diserap ke dalam aliran darah.

Akibatnya, sel-sel otak dapat membengkak, menekan otak ke dalam tengkorak, dan meningkatkan tekanan. Mengonsumsi sekitar enam liter air dalam waktu singkat dapat menyebabkan otak membengkak begitu parah sehingga berisiko mengakibatkan koma atau kematian.

Meskipun umumnya kita disarankan untuk mengonsumsi antara dua hingga tiga liter air per hari, minum enam liter dalam beberapa jam dapat menimbulkan ketidaknyamanan ekstrem dan berpotensi berbahaya. Salah satu kasus nyata dari bahaya keracunan air, melibatkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Ray Jordan.

Pada 4 Juli, Ray sedang bermain di luar dengan teman-temannya di bawah terik matahari. Menurut laporan dari WIS-TV, Ray minum air dalam jumlah besar untuk mengatasi dehidrasi akibat panas. Namun, satu jam kemudian, dia mulai mengalami gejala yang mengkhawatirkan, seperti muntah dan kehilangan kontrol atas fungsi motoriknya.

“Ray tidak bisa mengendalikan kepala, lengan, atau bagian tubuh lainnya. Fungsi motoriknya hilang,” kata Jeff Jordan, ayah Ray, menggambarkan situasinya.

Ray sebelumnya bermain dengan penuh energi, berlari dan melompat di atas trampolin bersama sepupunya. Keluarganya tidak menyadari seberapa banyak air yang dikonsumsi Ray. Ibunya, Stacy Jordan, baru mengetahui bahwa Ray telah minum enam botol air antara pukul 8:30 dan 9:30 malam.

Hanya satu jam kemudian, Ray mulai muntah, dan orang tuanya semakin khawatir. Mereka segera membawanya ke Rumah Sakit Anak Prisma Health saat kondisinya memburuk.

“Dia hampir terlihat seperti sedang di bawah pengaruh obat-obatan, mabuk, atau bahkan seperti mengalami gangguan mental,” ujar ayahnya.