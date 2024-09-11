Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Beda Susu Sapi dan Susu Ikan? Ini Penjelasannya

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:00 WIB
Apa Beda Susu Sapi dan Susu Ikan? Ini Penjelasannya
Perbedaan susu sapi dan susu ikan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SUSU ikan mendadak jadi perbincangan hangat paska dipilih sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program makan siang gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kabar tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat Indonesia? Bukan tanpa alasan, selama ini susu sapi lah yang dikenal memiliki nilai gizi tinggi untuk membantu tumbuh kembang anak. Untuk mengetahui lebih lanjut polemik ini, berikut Tim MNC Portal rangkumkan perbedaan antara susu ikan dan susu sapi. Kira-kira mana ya yang lebih bergizi?

Susu ikan pertama kali digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi UKM pada Agustus 2023. Kedua kementerian ini berkolaborasi meluncurkan produk UMKM berupa susu ikan sebagai upaya hilirisasi produk perikanan.

Susu Sapi

Sesuai dengan namanya, produk inovasi tersebut berbahan baku ikan yang kemudian diproses dengan teknologi modern hingga menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) sebagai bahan baku Susu Ikan. HPI adalah produk inovasi karya anak bangsa Berikan Bahari Indonesia, salah satu UMKM binaan KKP.

“Ini akan menjadi faktor penting dalam mendorong hilirisasi perikanan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seperti dikutip dari website resmi kkp.go.id.

Meski dibranding dengan nama ‘susu ikan’, konsultan dan ahli gizi, dr. Rita Ramayulis, mengatakan ini sebernarnya tidak bisa disamakan dengan susu sapi mengingat keduanya memiliki kandungan dan bahkan gizi yang berbeda. Namun, dia tak menampik jika susu ikan bisa dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.

“Tentu nggak bisa digantikan ya. Karena keduanya dari bahan yang berbeda. Kandungan gizi yang berbeda juga. Tapi kalau sudah diproses secara industri itu dia bisa dibikin menyerupai susu sapi. Tentu saja bisa,” ujar dr. Rita, saat dihubungi Okezone, Rabu, (11/9/2024).

Halaman:
1 2
      
