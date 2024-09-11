Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kelebihan Susu Ikan Vs Susu Sapi, Mana Lebih Bagus?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:43 WIB
Kelebihan Susu Ikan Vs Susu Sapi, Mana Lebih Bagus?
Kelebihan susu ikan vs susu sapi. (Foto: Freepik.com)
SUSU ikan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Susu ikan dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam program makan siang gratis yang diusung Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Isu tersebut tentunya jadi perhatian masyarakat. Banyak dari mereka yang penasaran dengan perbedaan dan kandungan susu ikan dibanding susu sapi. Diketahui, susu ikan terbuat dari ikan yang diambil konsentrat proteinnya, kemudian protein itu dicampur dengan zat-zat lain, sehingga menghasilkan produk semacam susu.

"Susu ikan ini mengandung omega 3 yang lebih tinggi untuk kecerdasan dibanding susu biasa (susu sapi)," ujar Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Ali Khomsan.

Susu Sapi

Ali mengatakan kandungan omega 3 pada ikan memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh, salah satunya mendukung fungsi otak. Selain itu, ikan juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak, sehingga konsumsi ikan bagi anak-anak sangat dianjurkan untuk merangsang perkembangan otak dan meningkatkan kecerdasan.

"Di dalam susu ikan tidak hanya terdapat kandungan omega 3 yang tinggi, tapi juga kandungan gizi penting lainnya, termasuk kalsium untuk memastikan produk tersebut memiliki keunggulan lebih banyak dibandingkan susu sapi," tutur Ali.

Sementara itu, dilansir dari Healthline, susu sapi juga memiliki gizi tinggi. Dalam satu gelas atau setara dengan 250 ml susu sapi, terdapat 150 kalori, 8 gram protein, 280 mg kalsium, dan 98 IU (International Units) vitamin D.

Telusuri berita women lainnya
