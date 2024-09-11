Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Kandungan Nutrisi pada Susu Ikan? Menu yang Masuk dalam Program Makan Gratis

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:20 WIB
Apa Kandungan Nutrisi pada Susu Ikan? Menu yang Masuk dalam Program Makan Gratis
Kandungan nutrisi pada susu ikan. (Foto: Freepik.com)
RENCANA pemerintah menggunakan susu ikan sebagai alternatif susu sapi tengah ramai diperbincangkan. Rencananya susu ikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi dan UKM akan dimasukkan ke dalam program makan siang gratis yang digagas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Lantas apa sebenarnya susu ikan, dan apa saja kandungan nutrisi yang ada di dalamnya?

Susu ikan yang dimaksud ini bukanlah susu yang diperah dari seekor ikan. Melainkan ekstrak protein yang diambil dari ikan. Ekstrak protein ikan yang dihasilkan diolah menjadi bubuk protein dan dicampurkan dengan bahan bernutrisi lainnya sehingga mirip dengan susu.

Susu

Ahli Diet dari Rumah Sakit Pusat Nasional, dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, Fitri Hudayani, mengatakan susu dari ekstrak daging ikan dapat menjadi sumber protein hewani pilihan.

Halaman:
1 2
      
