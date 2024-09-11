Apa Kandungan Nutrisi pada Susu Sapi? Minuman Sehat dengan Berbagai Manfaat

SUSU ikan menjadi viral dan diperbincangkan masyarakat setelah Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasukan menu tersebut dalam program makan siang gratis.

Kabarnya susu ikan ini akan memainkan peran sebagai alternatif susu sapi. Susu ikan ini merupakan produk inovasi anak bangsa yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Sebelum membahas tentang susu ikan, ada baiknya Anda mengetahui kandungan nutrisi yang ada di susu sapi.

Merangkum dari laman resmi FAO Rabu (11/9/2024), susu menyediakan nutrisi penting dan merupakan sumber energi makanan, protein dan lemak berkualitas tinggi. Susu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk kalsium, magnesium, selenium, riboflavin, vitamin B12, dan asam pantotenat.

Susu dan produk susu merupakan makanan padat nutrisi dan konsumsinya dapat menambah keragaman pada pola makan nabati. Susu hewani dapat memainkan peran penting dalam pola makan anak-anak pada populasi dengan asupan lemak yang sangat rendah dan akses terbatas ke makanan sumber hewani lainnya.

Spesies hewan perah, rasnya, umur dan pola makannya, beserta tahap laktasi, paritas (jumlah kelahiran), sistem peternakan, lingkungan fisik dan musim memengaruhi warna, rasa dan komposisi susu dan memungkinkan produksi berbagai macam produk susu.

Merangkum dari nutrition source, susu sapi utuh mengandung sekitar 87 persen air. Sisanya 13 persen mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Teknik pengolahan menghilangkan lemak berfungsi untuk menghasilkan varietas susu rendah lemak.