Gen Z Kerap Bermasalah dengan Mental Health, Ini 5 Tips Jitu Atasi Stres

GENERASI Z atau biasa dikenal dengan Gen Z memiliki kecenderungan mudah mengalami masalah mental health. Tak sedikit dari mereka kerap mengunjungi psikolog untuk memeriksakan kondisi kesehatan mentalnya.

Banyak hal yang memengaruhi kesehatan mental Gen Z, mulai dari kecemasan, stres, gelisah, minder, dan lain sebagainya. Nah Jika Anda mengalami masalah tersebut, maka tidak perlu buru-buru mengunjungi psikolog. Sebab ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi stres.

Merangkum dari Healthline, Rabu (11/9/2024), berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres. Yuk disimak!

1. Pola Makan yang Seimbang

Pola makan mempengaruhi setiap aspek kesehatan, termasuk kesehatan mental Anda. Meminimalkan asupan makanan dan minuman olahan dan mengonsumsi lebih banyak makanan utuh dapat membantu memastikan tubuh Anda mendapat nutrisi yang tepat. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap stres.

2. Praktekkan Perawatan Diri

Menyisihkan waktu untuk mempraktikkan perawatan diri dapat membantu mengurangi tingkat stres Anda. Beberapa hal ini meliputi jalan-jalan di taman sekitar, mandi dengan aroma terapi, berolahraga, pijat, atau berlatih yoga.

3. Kurangi Konsumsi Kafein Harian

Kurangi Asupan Kafein Anda. Kafein adalah bahan kimia dalam kopi, teh, coklat, dan minuman energi yang merangsang sistem saraf pusat Anda. Berdasarkan tinjauan literatur pada tahun 2021 mengonsumsi terlalu kafein dapat memperburuk kecemasan. Konsumsi berlebihan juga dapat mengganggu tidur Anda. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan gejala stres dan kecemasan.

Setiap orang memiliki ambang batas yang berbeda-beda mengenai seberapa banyak kafein yang dapat mereka toleransi. Jika kafein membuat Anda gelisah atau cemas, pertimbangkan untuk menguranginya dengan mengganti kopi atau minuman berenergi dengan kopi tanpa kafein, teh herbal, atau air.

Meskipun kopi memiliki manfaat kesehatan dalam jumlah sedang, disarankan untuk menjaga asupan kafein di bawah 400 mg setiap hari, yang setara dengan 4–5 cangkir (0,9–1,2 L) kopi. Namun, orang yang sensitif terhadap kafein mungkin mengalami peningkatan kecemasan dan stres setelah mengonsumsi lebih sedikit kafein, jadi penting untuk mempertimbangkan toleransi Anda.

4. Lakukan Aktivitas Fisik Lebih Banyak

Ketika Anda stress, menggerakan badan mungkin dapat mengurangi level stress dan memperbaiki mood. Olahraga teratur telah terbukti memperbaiki gejala kondisi kesehatan mental umum seperti kecemasan dan depresi. Jika saat ini Anda bukan termasuk orang yang aktif, mulailah dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda. Pilih aktivitas yang Anda sukai dapat membantu meningkatkan peluang Anda untuk tetap melakukannya dalam jangka panjang.