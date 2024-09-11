Kemenkes Gelar Ayo Sehat Festival pada 9 sampai dengan 15 September 2024 di Bandung

Jakarta - Kesehatan adalah hal penting yang sering dilupakan seseorang. Padahal jika sudah terlanjur jatuh dalam kondisi sakit, maka ada produktivitas yang menurun, bahkan kerugian berupa materi dan waktu. Untuk itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengedepankan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah masyarakat jatuh sakit dengan mengedepankan edukasi kesehatan.

Namun, kesehatan adalah masalah multi kausal, yang dalam pemecahannya membutuhkan pendekatan multi disiplin dan multi sektor. Oleh karena itu Kemenkes melakukan kemitraan dengan lintas sektor, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, LSM/ormas, media dan unsur-unsur masyarakat itu sendiri.

Dalam kolaborasi untuk melakukan edukasi kesehatan kepada Masyarakat, Kemenkes bersama para mitra akan menggelar Festival Edukasi Kesehatan Masyarakat bertajuk 'Ayo Sehat Festival' di Taman Gedung Sate, Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) 40115 pada 9 September 2024 sampai 15 September 2024.

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi, aksesibilitas, dan pelayanan kesehatan secara mudah, gratis, dan efisien yang mampu melibatkan dan menjangkau masyarakat umum. Acara itu melibatkan 83 mitra dari Non Government Organization (NGO), komunitas, dan sektor swasta.

Hal ini sekaligus menjadi upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup yang lebih sehat.