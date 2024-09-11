Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Prilly Latuconsina Ternyata Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |02:07 WIB
Prilly Latuconsina Ternyata Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
Prilly Latuconsia sempat bercita-cita jadi dokter anak. (Foto: Instagram @prillylatuconsina)
ARTIS cantik Prilly Latuconsina ternyata tidak bercita-cita menjadi seorang pemain film. Saat masa-masa sekolah dulu, Prilly Latuconsina justru bercita-cita ingin menjadi seorang dokter anak.

"Sebenarnya waktu di SMA itu aku sudah mempersiapkan diri mau ambil kuliah kedokteran, karena cita-citanya jadi dokter anak," kata Prilly Latuconsina saat jadi pembicara di konferensi pers Pocari Sweat Bintang SMA 2024 di SMA Islam Al Azhar, Jakarta Selatan, Selasa 10 September 2024.

Kala itu Prilly Latuconsina sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Sampai dia pun berencana jadi guru TK jika memang tidak jadi seorang dokter anak.

"Kalau misal ga jadi dokter anak, jadi guru TK. jadi emang semua yang berhubungan sama anak-anak aku mau," tutur Prilly Latuconsina.

Namun cita-cita Prilly Latuconsina berubah saat dia sedang fokus belajar, tiba-tiba ada sebuah tawaran syuting sinetron. Setelah meminta saran kepada sang ibu, dia pun langsung menerima tawaran tersebut.

"Orangtua aku bilang apapun kesempatan yang datang ke kamu selagi kamu masih muda ambil aja, karena kamu ga pernah tahu jalan yang Tuhan siapkan buat kamu. siapa tahu kamu ga jadi dokter kamu bisa jadi yang lain, yang sama sama bermanfaatnya kayak dokter," tutur pemain film Danur tersebut.

