HOME WOMEN TRAVEL

Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Anak Kucing di Kandang Harimau Tuai Pujian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |15:23 WIB
Viral Aksi Heroik <i>Zookeeper</i> Selamatkan Anak Kucing di Kandang Harimau Tuai Pujian
Viral anak kucing terjebak di kandang harimau di Malaysia (Foto: TikTok/@meastop)
A
A
A

JAGAT maya diramaikan oleh heroik zookeeper atau penjaga kebun binatang yang berhasil menyelamatkan anak kucing yang nyasar ke kandang harimau. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Zoo Negeri Johor, Malaysia.

Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @meastop, nampa anak kucing berwarna putih itu terjebak di kandang harimau. Dua ekor harimau yang berda di kandang langsung menghampiri kucing mungil itu.

Terlihat kucing tersebut ingin berusaha keluar lewat pintu kecil, namun harimau tersebut langsung mengambil kucing tersebut. 

Kucing malang ini nampak diam tak berdaya, sementara dua harimau di kandang itu mengepungnya. Kejadian itu sontak membuat pengunjung kebun binatang berteriak histeris.

Anak kucing terjebak di kandang harimau(Foto: TikTok/@meastop)

Saat dua harimau mengepung kucing kecil itu, tiba-tiba dari luar kandang zookeeper menyemprotkan air ke arah harimau hingga predator buas itu menjauh dari si kucing.

Zookeeper itu terus menyiram air secara terus menerus untuk mengalihkan perhatian harimau. Di saat harimau disibukkan dengan semprotan air, zookeeper lainnya berusaha mengambil kucing itu.

Bersyukur, proses evakuasi kucing yang menegangkan di kandang harimau itu berjalan lancar. Anak kucing itupun berhasil lolos dari maut.

 

