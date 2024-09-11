Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Buang Air Besar di Lift Hotel, 2 Turis Jerman Ditangkap Polisi

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |10:10 WIB
Buang Air Besar di Lift Hotel, 2 Turis Jerman Ditangkap Polisi
Ilustrasi lift (Foto: Pexels/Michael Morse)
A
A
A

SEBANYAK dua turis Jerman ditangkap usai buang air besar di lift sebuah hotel di Mallorca, Spanyol. Keduanya juga diduga membuat kekacauan di hotel tersebut dengan menyalakan alat pemadam, merusak kasur, serta merusak perabotan di hotel. Insiden ini kian menjadi sorotan tajam di tengah maraknya isu penolakan turis kurang ajar di Spanyol.

Melansir Times of India, kedua turis itu menghabiskan malam di salah satu hotel di Mallorca. Mereka ditangkap karena membuat kekacauan dengan berbagai laporan perilaku tak sopan. Keduanya diduga merusak sejumlah properti kamar hotel, yang menyebabkan kerugian materi. 

Pihak hotel melaporkan kedua turis tersebut kepada polisi setempat, dan setelah dihitung kerugian mencapai 500 euro (Rp8,5 juta). Kedua turis nakal sempat ditangkap polisi namun akhirnya dibebaskan dengan jaminan. 

10 Negara Paling Sepi Turis 2024

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa orang telah menunjukkan kemarahan di media sosial, saat pengunjung memperagakan tren permainan Temple Run di kuil suci Angkor Wat, Kamboja. 

Video tersebut telah ditonton sebanyak jutaan kali, membuat banyak orang khawatir tentang dampak peristiwa tersebut terhadap situs bersejarah di sana. 

Awal tahun ini, seorang turis Kazakhstan juga tertangkap mengukir namanya di dinding di Pompeii, yang merupakan keajaiban arkeologi Italia yang terkenal. Pria itu mengukirkan 'Ali' di Rumah Ceii. Ia pun ditangkap oleh keamanan dan menghadapi tanggapan keras atas perusakan reruntuhan kuno tersebut. 

Kemudian pada 2023 lalu, sekelompok turis Jerman terlibat dalam insiden serupa di Italia. Mereka terekam di CCTV menjatuhkan patung yang berusia 150 tahun di sebuah bed and breakfast Italia.

 

Halaman:
1 2
      
