HOME WOMEN TRAVEL

Nyali Tingkat Dewa, Nenek 84 Tahun Tinju Buaya yang Menyerangnya

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |09:52 WIB
Nyali Tingkat Dewa, Nenek 84 Tahun Tinju Buaya yang Menyerangnya
Buaya (Foto: Pixabay)
A
A
A

SEORANG nenek 84 tahun nekat meladeni seekor buaya agresif yang nyaris merenggut nyawanya di Florida, Amerika Serikat. Ia dengan berani melayangkan tinju yang membuat buaya itu mundur. 

Dolores Boppel, warga North Fort Myers mulanya sedang berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Tak berselang lama ia bertemu buaya agresif. Ia spontan menjauhkan anjingnya dari reptil buas itu.

Boppel mengatakan kepada media lokal WBBH bahwa ia digigit di kaki dan jarinya, sebelum akhirnya meninju buaya itu. 
Kantor Sheriff Lee County membagikan rekaman video serangan itu kepada Fox News Digital

Nenek diserang buaya(Foto: Lee County Sheriff's Office)

"Dia sedang mengajak anjingnya jalan-jalan ke sini dan dia bilang anjing itu berlari kencang ke arahnya," kata seorang saksi dalam rekaman tersebut. 

"Dia melempar anjing itu, dan menyelamatkan anjingnya," tambah saksi tersebut. 

Dalam rekaman itu, Boppel sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia pun mendapat pujian atas keberaniannya bergelut melawan buaya.

 

