HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Resmikan Pameran Karya Seni Jayant Khobragade, Perkuat Hubungan RI-India

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |07:41 WIB
Sandiaga Resmikan Pameran Karya Seni Jayant Khobragade, Perkuat Hubungan RI-India
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

INDOFRINGE International Festival of Performing Arts dan InovArt menggelar pameran seni tunggal berjudul 'A Nature's Symphony: Whispering Leaves, Joyful Dances, Gods of Grace'. Pameran ini menampilkan karya seni dari Duta Besar Jayant N. Khobragade, Duta Besar India untuk ASEAN. 

Pameran ini akan diselenggarakan di Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Jakarta Pusat, pada 11-15 September 2024. Gelaran ini juga didukung oleh Wonderful Indonesia serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

Pameran ini menampilkan lebih dari 35 lukisan yang telah dikurasi dengan cermat. Inisiatif kolaboratif ini bertujuan untuk tidak hanya mempromosikan pertumbuhan seni dan budaya, tetapi juga memperkuat hubungan lintas batas, khususnya antara Indonesia dan India.

Pameran ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, serta para duta besar, diplomat, pejabat pemerintah, dan pemimpin bisnis. 

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Pria yang akrab disapa Mas Menteri itu menyampaikan pentingnya pameran ini dalam hubungan diplomatis antara India dan Indonesia, serta memperkenalkan seni dan budaya dua negara.

"Pameran ini tidak hanya memperkenalkan seni inovatif dari seorang diplomat India yang terampil kepada publik Indonesia, tetapi juga menyambut program InovArt dari IndoFringe yang berusaha membangun ekosistem berkelanjutan dan kolaboratif untuk bakat-bakat baru di bidang seni rupa di seluruh Indonesia," ujar Sandi dalam pembukaan pameran, Selasa, 10 September 2024.

IndoFringe, yang diluncurkan pada tahun 2023, adalah inisiatif pembangunan bangsa yang mengadakan festival seni lokal di 50 kota di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Sandi menekankan bahwa inisiatif ini akan memberdayakan komunitas lokal dengan membangun pusat-pusat ekonomi kreatif, yang akan menciptakan lapangan kerja dan distribusi kekayaan yang merata. 

 

