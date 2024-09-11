Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Ungkap 3 Desa Wisata Terbaik di Indonesia, Apa Saja Keunggulannya?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |07:32 WIB
Sandiaga Ungkap 3 Desa Wisata Terbaik di Indonesia, Apa Saja Keunggulannya?
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkap tiga desa wisata terbaik dalam program Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0. 

Tiga desa wisata itu yakni Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Desa Wisata Ranupani, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan Desa Wisata Jagalan, Kabupaten Bantul, DIY.

Ketiga desa wisata tersebut masing-masing memiliki keunggulan yang menjadi potensi menggaet banyak wisatawan untuk berkunjung.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap sejumlah keunggulan desa wisata tersebut, salah satunya dari Desa Sanankerto.

“Sanankerto itu aspek keberlanjutannya (kelebihan). Karena itu memiliki bun pring (kebun bambu) yang menjadi daya tarik utama,” ujarnya, Selasa, 10 September 2024.

Adapun keunggulan lainnya dari Desa Wisata Ranupani dan Desa Wisata Jagalan. Sandi mengatakan, keunggulan dari Desa Wisata Ranupani ialah lokasinya yang tinggi dan berada di lereng Gunung Semeru. Menurutnya, desa wisata ini memiliki aspek ketangguhan mengingat kawasannya yang rawan terkena bencana.

“Ranupani ini selalu bisa survive. Ini ada aspek ketangguhan,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
