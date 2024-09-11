Sandiaga Uno: Kunjungan ke Desa Wisata Naik 20 Persen Pascapandemi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut keberadaan desa wisata di Indonesia wajib didukung penuh pemerintah agar terus berpeluang jadi penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Menurut Sandi, minat wisatawan berkunjung ke desa wisata di Indonesia terus mengalami peningkatan pascapandemi Covid-19. Ia mengatakan setiap tahun angka kunjungan terus bertambah mencapai 20 persen.

“Angka yang kita pegang sekitar 30 persen saat pandemi, dan setelah pandemi terus meningkat sepanjang tahun sekitar 20 persen,” kata dia, Selasa, 10 September 2024.

Sandi menambahkan, desa wisata menjadi salah satu penolong pariwisata khususnya di masa pandemi Covid-19 lalu. Destinasi ini terus bergerak dan diminati hingga berpotensi menjadi pariwisata unggulan di Indonesia.

Salah satu contoh desa wisata yang merasakan dampak dari meningkatkan kunjungan ini ialah Desa Wisata Penglipuran, Bali. Dirinya mengungkap bahwa kunjungan desa wisata tersebut kini bisa mencapai 2.500-3.000 wisatawan per hari setelah tersentuh oleh Kemenparekraf.

“Sebelum tersentuh oleh kegiatan kita, kunjungannya sekitar 700-800, sekarang mencapai 2.500-3.000 (per hari). Tapi. menariknya kalau dibuka terus bisa mencapai 9.000 (per hari),” terang mantan Wagub DKI Jakarta ini.