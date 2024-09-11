Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menimbang Plus Minus Susu Ikan untuk Program Makan Gratis

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:33 WIB
Menimbang Plus Minus Susu Ikan untuk Program Makan Gratis
Pemberian Susu dalam Program Makan Gratis. (Foto: Freepik)
A
A
A

PROGRAM makan dan susu gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang tengah dipertimbangkan ulang. Pasalnya, kebutuhan susu sapi perah Indonesia tidak akan mumpuni untuk mengcover seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, kemudian muncul istilah 'susu ikan' yang disebut bisa menjadi alternatif susu sapi dalam . Ahli Diet dari Rumah Sakit Pusat Nasional, dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, Fitri Hudayani, mengatakan susu dari ekstrak daging ikan dapat menjadi sumber protein hewani pilihan.

"Keunggulan ikan dibandingkan jenis hewan lainnya adalah ikan merupakan sumber asam lemak omega-3 yang baik, sehingga bermanfaat bagi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan otak," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Hanya saja, saat ini produsen susu ikan belum banyak. Karenanya, jika ingin memasukkan susu ikan ke dalam menu makanan, sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan dari produk ini. “Karena produk ini belum begitu dikenal dan dimakan banyak orang, maka perlu dipikirkan juga apakah produk ini mudah didapat jika dimasukkan dalam menu sehari-hari," jelasnya.

Selain itu, Fitri mengatakan bahwa seperti susu sapi, susu ikan juga bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang. Dia juga menyoroti perlunya penerimaan terhadap rasa dan aroma susu ikan, karena tidak semua orang akan menyukai rasa dari susu ikan ini.

 

Halaman:
1 2
      
