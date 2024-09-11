Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Raisa Bernyanyi di GBK, Tampil Kece Pakai Jersey Timnas dan Rok Pendek

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |18:05 WIB
Potret Raisa Bernyanyi di GBK, Tampil Kece Pakai Jersey Timnas dan Rok Pendek
Penampilan Raisa di GBK. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAISA Andriana ditunjuk untuk tampil usai pertandingan Timnas Indonesia vs Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Raisa tampil membawakan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan bersama para pendukung Timnas.

Meski sempat diragukan penampilannya, Raisa justru sukses menghipnotis para suporter bola. Berikut ulasannya dari Instagram @raisa6690.

Pakai baju jersey
Raisa
Saat tampil di GBK, ibu satu anak ini terlihat menggunakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah dengan nomor 90. Nomor 90 sendiri merupakan angka kelahiran dari Raisa.

Raisa memadukan outfitnya dengan mini skirt warna putih dipadukan dengan high boots. Berbeda dengan tampilan biasanya yang glamor, Raisa di momen ini terlihat lebih santai dan sporty. 

“Pawangnya GBK nih,” kata @adick***

Akui deg-degan
Raisa
Istri dari Hamish Daud ini tak menyangka bisa kembali tampil di GBK, pasalnya sebelumnya dia adalah penyanyi cewek pertama yang menggelar konser di GBK. Meski sering manggung, Raisa mengaku deg-degan.

“Gak nyangka GBK 2.0 datang secepat ini. Deg-degannya gak karu-karuan,” ujar Raisa dalam caption di postingan tersebut. 

“Queen of GBK,” tambah @zheze***

Takut gagal
Raisa
Penyanyi 34 ini juga mengaku takut kehadirannya tidak diterima oleh para suporter bola. Namun dia berusaha untuk tetepa percaya diri.

“Gak tau kehadiranku diinginkan atau enggak, tapi aku berdoa, datang kesini dengan energi dan niat yang baik, semoga juga diterima dengan baik,” tambahnya.

 

