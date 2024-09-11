5 Potret Selena Gomez, Miliarder Muda AS yang Akui Tak Bisa Punya Anak

SELENA Gomez menjadi sorotan, usai baru-baru ini mengungkap dirinya kemungkinan tak akan mengandung anak akibat kondisi kesehatannya. Kekasih Benny Blanco ini mengatakan dirinya mengidap sejumlah penyakit, yang dikhawatirkan akan memengaruhi bayinya kelak.

Pengakuan Gomez ini sontak membuat publik terkejut sekaligus prihatin. Meski begitu, sosok Selena Gomez tetap menjadi idola dan membanggakan. Di usianya yang sudah memasuki kepala 3, Selena semakin sering menorehkan prestasi seperti mendapat penghargaan Cannes Film Festival 2024.

Bahkan ia baru saja masuk daftar salah satu miliarder termuda di Amerika Serikat. Hal ini membuktikan sosok pelantun Who Says ini tak cuma cantik tapi juga selalu berbakat.

Penasaran, seperti apa potret terkini Selena Gomez, bintang Hollywood sekaligus miliarder muda AS yang mengaku tak bisa punya anak tersebut? Yuk simak posenya dari Instagram, @selenagomez, Rabu (11/9/2024) hasil bidikan kamera fotografer @emmasummerton.

1. Model cover Vanity Fair: Potret memukaiu Selena Gomez pemotretan cover majalah Vanity Fair. Wanita 32 tahun itu berpose menggoda dan membiarkan rambut panjangnya tergerai. Pose mantan kekasih Justin Bieber itu juga terlihat menawan dan menampilkan sisi elegannya.

2. Elegan dengan black dress: Di pemotretan kali ini, gaya all black alias serba hitam dipilih pelantun hits Roar tersebut. Selena terlihat cantik dalam balutan dress berbahan brokat yang menampilkan lekuk tubuhnya yang indah.

Gomez juga duduk di set dapur dan berpose ala manekin. Terlihat kecantikan dirinya yang terpancar dan bikin publik terpana.