FASHION

Potret Gaya Cha Eun Woo Jadi Mas-mas SCBD di Koleksi Terbaru Calvin Klein

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:30 WIB
Potret Gaya Cha Eun Woo Jadi Mas-mas SCBD di Koleksi Terbaru Calvin Klein
Potret Gaya Cha Eun Woo di Koleksi Terbaru Calvin Klein (Foto: Dok Calvin Klein)
A
A
A

CHA Eun Woo kembali menyapa para penggemarnya, bukan lewat drama atau musik terbaru, melainkan lewat pemotretan editorial fesyen teranyar dirinya bersama Calvin Klein.

Ya, potret Eun Woo yang merupakan duta merek global dari brand mewah ternama dunia itu muncul lewat perilisan kampanye Koleksi Pria Musim Gugur 2024 yang sangat dinantikan.

Pemotretan editorial hasil bidikan fotografer Park Jong Ha dan videografer AJ Duan tersebut, menampilkan ketampanan  Cha Eun Woo dalam gaya penampilan formal. Bintang drama True Beauty itu terlihat necis, klimis, dan rapi bak karyawan di perusahaan top bergengsi SCBD yang terkenal dengan imej rapi,  dandy, formal serta branded. 

Foto: Calvin Klein
Foto: Calvin Klein

Visual dari grup ASTRO ini tampil tampan dan modis dalam  balutan gaya pakaian pria klasik yang segar dan modern. Mulai dari setelan long blazer coat formal, jaket bomber, hingga jaket kulit yang trendi.

Foto: Calvin Klein
Foto: Calvin Klein

