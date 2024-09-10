Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Mendidik Anak Usia 3 Tahun yang Susah Diatur

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |22:40 WIB
Cara Mendidik Anak Usia 3 Tahun yang Susah Diatur
Cara Mendidik Anak Usia 3 Tahun yang Susah Diatur (Foto: Freepik)
CARA Mendidik Anak Usia 3 Tahun  yang Susah Diatur, bisa disimak melalui artikel ini. Ini menjadi bahasan dan informasi penting bagi setiap orang tua, dalam proses mengurus dan membentuk perilaku buah hatinya.

Mendidik anak usia toodler, contohnya anak usia 3 tahun memang bukan tugas yang mudah. Tak sedikit di usia ini, anak menjadi sangat susah diatur. Maka dari itu, mempelajari strategi disiplin yang efektif sangat penting,  untuk membantu mendidik anak yang susah diatur ini.

Dengan pendekatan yang konsisten, balita pun dapat diarahkan dengan baik. Simak beberapa cara mendidik anak usia 3 tahun yang susah diatur berikut ini, sebagaimana dihimpun dari dari Healthy Children dan Sebagaimana dilansir dari Healthy Children, Selasa (10/9/2024)

1. Tunjukkan dan jelaskan: Ajarkan anak-anak cara membedakan mana yang benar dan salah dengan memberikan contoh yang baik melalui tindakan dan kata-kata yang tenang. Jadilah teladan bagi mereka, tunjukkan perilaku baik yang nantinya mereka tiru.

Cara Mendidik Anak Usia 3 Tahun yang Susah Diatur (Foto: Freepik)

2. Tetapkan batasan: Tetapkan aturan dengan jelas dan konsisten yang mudah diikuti oleh anak. Pastikan aturan tersebut dijelaskan dengan cara yang sesuai dengan usia mereka agar mereka dapat memahaminya dengan baik.

 

