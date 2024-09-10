Potret Darius Sinathrya Boyong Keluarga Dukung Langsung Maarten Paes cs di GBK Lawan Australia

TIMNAS Garuda Indonesia akan melanjutkan perjalanannya dalam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hari ini, Skuad Garuda akan menantang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Darius Sinathrya pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mendukung langsung timnas Indonesia di kandang sendiri bersama puluhan ribu supporter lainnya.

Darius bersama kedua anaknya yang saat in juga tengah berkarier di dunia sepakbola bahkan pernah ikut seleksi timnas, Diego dan Lionel, bergerak menuju GBK untuk menyaksikan laga tersebut.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, suami Donna Agnesia itu tampak mengenakan jersey timnas warna merah sementara Diego dan Lionel kompak pakai jersey timnas warna putih. Darius pun mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan baik secara langsung ataupun menyaksikan lewat layar kaca.

"Ada yang hari ini juga rencana nonton langsung di GBK?! Dari manapun kalian nonton, ayo kasih dukungan terbaik buat timnas kita," ujar Darius dikutip dari unggahan Instagram @darius_sinathrya, Selasa (10/9/2024)