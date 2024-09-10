Potret Azizah Salsha Ajak Keluarga Besar, Dukung Pratama Arhan di GBK

DI tengah isu keretakan rumah tangganya, Azizah Salsha tetap hadir mendukung Pratama Arhan yang akan berlaga bersama Timnas Indonesia di GBK hari ini. Azizah pun datang bersama keluarga besarnya untuk menyaksikan langsung penampilan Pratama Arhan.

Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya dalam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hari ini, Skuad Garuda akan menantang Australia.

Sebelum kick off berlangsung pada pukul 19.00 WIB, ayah Azizah Salsha, Andre Rosiade membagikan potret bersama istri dan anak-anaknya yang sudah duduk di bangku penonton untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.

Selain Andre Rosiade, Azizah Salsha serta keluarga lainnya, tampak pula sahabat-sahabat wanita yang akrab disapa Zize itu seperti Maria Theodore, Yoriko Angeline, Dara Kezia, dan yang lainnya.