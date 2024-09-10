Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia, Intip Lagi 5 Potret Tampan Ivar Jenner

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:46 WIB
Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia, Intip Lagi 5 Potret Tampan Ivar Jenner
Jelang Laga Indonesia vs Australia, Intip Lagi 5 Potret Tampan Ivar Jenner (Foto: Instagram @ivarjnr)
A
A
A

IVAR Jenner Bersama squad timnas Indonesia lainnya siap berlaga di pertandingan Indonesia vs Australia pada hari ini, Selasa (10/9/2024), anggota Timnas Garuda Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang turut mencuri perhatian netizen termasuk kaum Hawa.

Tak punya memiliki skill bermain sepak bola yang memukau, Ivar pun dikenal memiliki paras tampan dan memesona. Tak heran, banyak wanita salfok dengan ketampanan Ivar yang menawan khususnya saat berada di lapangan hijau.

Ivar sendiri cukup aktif di media sosial Instagram dan kerap membagikan potret tampannya di media sosial, @ivarjnr. Jelang pertandingan Indonesia vs Australia, intip lagi potret menawan Ivar Jenner, bintang sepak bola Indonesia yang bikin terpana netizen berikut ini.

1. Tampan saat bersantai: Pesona Ivar Jenner tak perlu diragukan. Meski sedang tak di lapangan hijau, Ivar tetap terlihat tampan memukau. Salah satunya saat dirinya berpose ketika asyik bersantai di kapal yacht. Pesepak bola 20 tahun ini yang mengenakan kaus bernuansa peach sambil asyik memainkan ponselnya. Paras ketampanannya tetap terpancar meski sedang menikmati waktu luangnya.

Ivar Jenner

2. Pesona pakai Jersey Indonesia: Momen Ivar berada di lapangan hijau dengan jersey Indonesia kebanggaannya ini semakin membuat pesonanya terpancar dan bikin netizen kelepek-kelepek. Terlihat wajah tegas Ivar menambah kesan maskulin dan membuatnya makin terlihat  ganteng . Auranya pun semakin bikin para kaum hawa terpesona dibuatnya.

Ivar Jenner

 

Halaman:
1 2
      
