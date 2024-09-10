Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Luna Bijl, Pacar Maarten Paes dan Supermodel yang Satu Circle dengan Gigi Hadid

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |17:25 WIB
5 Potret Luna Bijl, Pacar Maarten Paes dan Supermodel yang Satu Circle dengan Gigi Hadid
Potret Luna Bijl, Pacar Maarten Paes (Foto: Instagram @lunabijl)
A
A
A

LUNA  Bijl merupakan salah satu WAGs alias wives and girlfriends pemain Timnas Garuda Indonesia yang  sedang mencuri perhatian. Pasalnya, Luna ternyata merupakan kekasih dari kiper baru Timnas Indonesia, Maarten Paes.

Perempuan kelahiran 4 Februari 1998 ini merupakan model top dunia yang namanya sudah tidak asing lagi di industri fesyen dunia. Diketahui, Luna pernah menjadi model produk ternama seperti Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Hermes, TOM FORD, Chloe, Zara, H&M, dan masih banyak lagi.

Bahkan Luna diketahui satu sirkel dengan supermodel dunia, Gigi Hadid dan Barbara Palvin. Sebagai seorang model, tentunya Luna memiliki wajah cantik dan memesona. Ia juga kerap memamerkan body goals di media sosial pribadinya.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Luna Bijl. Berikut ulasannya, dihimpun  dari Instagram pribadi Luna,  @lunabijl, Selasa (10/9/2024)

1. Cantik mewah khas supermodel: Potret Luna saat berjalan di atas runway membawakan busana dari rumah mode Chanel. Dia tampil elegan dalam balutan dress bling-bling. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup flawless, sementara rambut coklatnya digerai dengan gaya wavy hair.

Luna Bijl (IG)

2. Hadir di Cannes: Beberapa waktu lalu, Luna diundang di acara 77th Annual Cannes Film Festival. Perempuan 26 tahun ini tampil dalam balutan brassiere gown warna putih yang memberi kesan mewah dan elegan.

Luna Bijl (IG)

Luna memulas wajah cantiknya dengan makeup tebal dan menata rambutnya dengan gaya high bun. Luna juga menambahkan perbiasan kalung berlian dengan safir berwarna hijau. Berpose di red carpet dengan memancarkan pesonanya.

 

