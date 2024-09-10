Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Gaya Gahar Nathan Tjoe A-On di Lapangan, Squad Timnas Garuda yang Dijuluki El Ngomel

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |16:38 WIB
5 Gaya Gahar Nathan Tjoe-A-On di Lapangan (Foto: Instagram @nathantjoeaon)
5 Gaya Gahar Nathan Tjoe-A-On di Lapangan (Foto: Instagram @nathantjoeaon)
A
A
A

NATHAN  Tjoe-A-On bisa dibilang jadi salah satu squad Timnas Garuda Indonesia yang penampilannya selalu mencuri perhatian saat di lapangan. Tak hanya karena keahliannya bermain bola, tapi juga karena momen dirinya yang gahar kerap mengomel di lapangan.

Contohnya baru-baru ini, ia kedapatan memarahi salah satu pemain Arab Saudi, Sultan Al Ghanam di laga perdana Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Alasan Nathan marah-marah karena Al Ghanam enggan memberikan bola kepadanya. Tak hanya itu, Nathan juga sempat protes keras kepada hakim garis yang bertugas di laga tersebut.

Di balik sosok tampannya yang misterius, Nathan memang sering bikin penonton dan penggemar timnas Garuda jadi salah focus dengan aksi gaharnya di rumput hijau.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan gaya gahar Nathan Tjoe-A-On saat di lapangan. Berikut ulasannya dari Instagram @nathantjoeaon, Selasa (10/9/2024)

1. Pemain naturalisasi: Nathan sendiri merupakan pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda. Dia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Nathan bergabung di Timnas Indonesia U-23.

Nathan Tjoe A On (IG)

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
