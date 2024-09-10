Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Luna Bijl, Kekasih Maarten Paes yang Mencuri Perhatian

Syifa Hanifah Firdiani , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |12:31 WIB
Profil Luna Bijl, Kekasih Maarten Paes yang Mencuri Perhatian
Profil Luna Bijl, Kekasih Maarten Paes yang Mencuri Perhatian (Foto: Instagram @lunabijl)
A
A
A

Kehadiran WAGs alias wives and girlfriends pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia mencuri perhatian. Salah satunya adalah Luna Bijl yang merupakan kekasih dari kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes.

Bail Luna Bijl maupun Maarten Paes kerap membagikan kebersamaan mereka di media sosial. Tak jarang sosok Luna Bijl membuat banyak penggemar sepakbola jadi penasaran. 

Potret Cantik Luna Bijl, Model Seksi Kekasih Maarten Paes
Potret Cantik Luna Bijl, Model Seksi Kekasih Maarten Paes

Kali ini Okezone.com akan membagikan profil dari Luna Bijl seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/9/2024). 

Seperti diketahui, Luna Bijl sendiri bukan orang sembarangan loh. Perempuan kelahiran 4 Februari 1998 ini merupakan model top dunia yang namanya sudah tidak asing bagi beberapa brand fashion ternama.

Bahkan, perempuan asal Belanda itu masuk dalam daftar top 50 model dunia. Prestasi Luna Bijl dalam dunia model memang tidak diragukan lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3145047/perindo-kDxO_large.jpg
Timnas Indonesia Vs China, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo Nonton Langsung di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/338/3124118/pramono-R70r_large.jpg
Indonesia vs Australia, Pramono Prediksi Timnas Garuda Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/337/3117851/morning_zone-gnyf_large.jpg
Saksikan Morning Zone Efek Jordi Cruyff untuk Timnas Indonesia, Jumat 28 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/338/3087451/timnas-ZVHE_large.jpg
Suporter Antusias ke GBK Ingin Lihat Timnas Gulung Arab Saudi Meski Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075252/wapres-FDP4_large.jpg
Timnas Kalah Lawan China, Wapres: Nasibnya Kurang Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063694/okezone_updates-JcVU_large.jpg
Thom Haye Resmi Diboyong Almere City
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement