Profil Luna Bijl, Kekasih Maarten Paes yang Mencuri Perhatian

Kehadiran WAGs alias wives and girlfriends pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia mencuri perhatian. Salah satunya adalah Luna Bijl yang merupakan kekasih dari kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes.

Bail Luna Bijl maupun Maarten Paes kerap membagikan kebersamaan mereka di media sosial. Tak jarang sosok Luna Bijl membuat banyak penggemar sepakbola jadi penasaran.

Potret Cantik Luna Bijl, Model Seksi Kekasih Maarten Paes

Kali ini Okezone.com akan membagikan profil dari Luna Bijl seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/9/2024).

Seperti diketahui, Luna Bijl sendiri bukan orang sembarangan loh. Perempuan kelahiran 4 Februari 1998 ini merupakan model top dunia yang namanya sudah tidak asing bagi beberapa brand fashion ternama.

Bahkan, perempuan asal Belanda itu masuk dalam daftar top 50 model dunia. Prestasi Luna Bijl dalam dunia model memang tidak diragukan lagi.