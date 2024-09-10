Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Luna Bijl dengan Maarten Paes, Bikin Iri Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |11:37 WIB
Potret Mesra Luna Bijl dengan Maarten Paes, Bikin Iri Netizen
Potret Mesra Maarten Paes-Luna. (Foto: Instagram)
MAARTEN Paes memang menjadi salah satu penyelamat Indonesia dari kekalahan di laga melawan Arab Saudi kemarin. Tentu saja penampilannya ini membuat dia semakin dikenal pencinta sepakbola Indonesia.

Tidak hanya Maarten Paes, sang kekasih sekaligus model internasional, Luna Bijl juga ikut menjadi sorotan netizen. Kabar keduanya kini menjadi perbincangan hangat lantaran hubungan asmaranya yang begitu mesra bak couple goals idaman banyak orang.

Melalui laman Instagram mereka, @maartenpaes dan @lunabijl, keduanya sering tampil mesra bersama dan begitu bahagia. Kemesraan mereka bahkan sukses bikin netizen mengiri karena momen romantis mereka berdua.

Sama-sama memiliki karier yang cemerlang, Maarten dan Luna pun selalu memberikan dukungan untuk prestasi mereka. Beberapa kali pula Luna terlihat menyaksikan pertandingan sepak bola bersama sang kekasih.

Penasaran, seperti apa potret mesra Maarten Paes dan Luna Bijl yang kini lagi disorot netizen Tanah Air? Yuk intip potretnya dari Instagram @maartenpaes dan @lunabijl.

Pamer Kemesraan saat Liburan di Iceland
Maarten Paes-Luna
Pertama ada potret mesra Maarten dan Luna saat liburan ke Iceland. Keduanya berpose di tengah pemandangan es yang indah dan menyejukan.
Keduanya yang kompak mengenakan baju hangat ini berpose di tengah hamparan es yang memukau. Terlihat Maarten memeluk dan mencium mesra sang kekasih.

Ciuman Mesra Maarten pada Luna
Maarten Paes-Luna
Kemesraan Maartrn dan Luna tak pernah gagal bikin netizen baper. Momen ini terlihat saat keduanya asyik menaiki gondola saat berada di Belanda. Terlihat Luna memeluk mesra Maarten yang berdiri di sampingnya. Maarten pun tak ragu mencium sang kekasih dengan penuh kemesraan.

Pose di Stadion 
Maarten Paes-Luna
Luna Bijl dan Maarteen Paes pun selalu kompak bahkan saat mereka menonton salah satu pertandingan olahraga soft ball. Di momen ini, keduanya terlihat serasi saat berfoto di tengah stadion dan saling merangkul mesra. Nampak keduanya mengenakan outfit kasual yang senada dan memamerkan senyum kebahagiaannya.

 

