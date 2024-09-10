Miliki Kulit Wajah Segar Seharian, Ini Tips yang Bisa Kamu Ikuti

Kulit wajah yang segar sepanjang hari, menjadi dambaan hampir semua wanita. Penggunaan skincare yang tepat, bisa memaksimalkan kulit kamu menjadi tetap segar.

Berikut tips cara agar kulit wajah tetap segar sampai pulang kerja, Selasa (10/9/2024):

1. Perhatikan Asupan Makanan dan Minuman

Apa yang kalian konsumsi juga berpengaruh terhadap kondisi kulit. Pastikan kalian minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk menjaga kulit agar tetap terhidrasi dari dalam. Perbanyak mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin dan antioksidan, seperti sayur dan buah.

2. Sempatkan Diri untuk Istirahat dan Relaksasi

Selain menjaga tampilan luar, istirahat dan relaksasi juga penting untuk menjaga kesegaran kulit. Jika sempat, ambil jeda sejenak di sela-sela pekerjaan untuk meregangkan tubuh, berjalan-jalan sebentar, atau sekedar menarik napas dalam-dalam. Stres yang berkurang dapat membantu kulit kalian tetap terlihat segar dan tidak lelah.