HOME WOMEN BEAUTY

Mau Kulit Wajah Anti-Kering dan Glowing Seharian, Ini Tipsnya

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |16:24 WIB
Mau Kulit Wajah Anti-Kering dan Glowing Seharian, Ini Tipsnya
Mau Kulit Wajah Anti-Kering dan Glowing Seharian, Ini Tipsnya (Foto: Soulyu)
A
A
A

Kerap merasa kulit wajah kering? Ini disebabkan oleh paparan polusi, AC, dan kurangnya perawatan yang benar. Kulit kering  dapat mengganggu karena menyebabkan kulit menjadi terasa kasar dan juga membuatnya tampak kusam. 

Berikut beberapa tips mencegah kulit wajah kering dan membuatnya terlihat glowing seharian, Selasa (10/9/2024):

1. Minum Air yang Cukup

Punya kulit lembab dan glowing seharian bukan hanya didapat dari perawatan luar, tetapi juga perawatan dari dalam. Pastikan kalian minum air yang cukup setiap hari agar kulit kalian tetap terhidrasi dan tidak kering.

2. Pilih Facial Wash yang Mengandung Pelembab

Untuk menghindari kulit kering, pastikan kalian menggunakan produk facial wash yang juga dapat melembabkan kulit wajah. Kalian bisa menggunakan produk Soulyu Intensive Purifying Cleanser yang memiliki kandungan Moist 24 ™ 0,5%, Glycolic Acid 2,88%, Niacinamide 0,5%, Probiotics III 1%, dan Hyaluronic Acid yang dapat mengeksfoliasi kulit, mencerahkan kulit, mengurangi garis-garis halus dan tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan, menghambat produksi melanin, sebagai anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV, membuat kulit terasa lebih sehat dan kenyal, sebagai vitamin B3 dan antioksidan, dan mengunci kelembapan di dalam lapisan kulit yang dapat membuat kulit terhidrasi dan terhindar dari kekeringan.

Halaman:
1 2
      
