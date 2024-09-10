Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Merendam Badan di Air Es, yang Biasa Dilakukan Pemain Timnas Indonesia

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:57 WIB
Manfaat Merendam Badan di Air Es, yang Biasa Dilakukan Pemain Timnas Indonesia
Manfaat berendam air es. (Foto: Freepik.com)
MANFAAT merendam badan di air es yg biasa dilakukan pemain timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Terapi es ini lebih dikenal dengan Cryotherapy. Baru-baru ini, tim nasional sepakbola Indonesia menarik perhatian dengan cara unik mereka mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Irak.

Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain naturalisasi Timnas, seperti Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama, terlihat melakukan terapi es dengan cara berendam dalam bak berisi es batu. Dalam video yang viral, mereka bahkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sambil berendam, menampilkan semangat dan nasionalisme yang tinggi.

Terapi es ini dilakukan untuk membantu pemulihan otot setelah latihan intensif dan menunjukkan bagaimana metode ini diterapkan dalam dunia olahraga profesional. Para pemain merasa bahwa mandi es membantu meringankan nyeri otot dan mempercepat proses pemulihan.

Manfaat Mandi Es

Manfaat merendam badan di air es, selain digunakan untuk pemulihan atlet, juga memiliki manfaat kesehatan lain bagi masyarakat umum. Penelitian terbaru dari International Journal of Circumpolar Health menunjukkan bahwa paparan air dingin dapat mengurangi lemak tubuh tidak sehat dan menurunkan risiko diabetes dengan meningkatkan hormon adiponektin.

Berendam air es

Hormon ini membantu mencegah resistensi insulin, yang merupakan faktor utama dalam diabetes.

Berdasarkan rangkuman dari Healthline, Selasa (10/9/2024) dr. James Mercer, profesor di Universitas Arktik Norwegia, mencatat beberapa manfaat lainnya dari berendam air dingin diantaranya:

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

2. Melancarkan sirkulasi darah

3. Membakar kalori

4. Mengurangi stres dan depresi

5. Meningkatkan metabolisme dan kesehatan jantung

6. Mengurangi peradangan

"Pengamatan kami menunjukkan adanya manfaat potensial, terutama untuk sistem kardiovaskular dan sensitivitas insulin," kata Mercer.

Namun, dia menekankan bahwa manfaat seperti peningkatan libido dan pengurangan depresi masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

