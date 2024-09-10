Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini Hirup Kecoak saat Tidur, Alami Bau Mulut hingga 3 Hari

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:00 WIB
Pria Ini Hirup Kecoak saat Tidur, Alami Bau Mulut hingga 3 Hari
Seekor kecoak masuk ke dalam tenggorokan seorang pria. (Foto: Odditycentral)
A
A
A

SEORANG pria di Haikou, Provinsi Hainan, Tiongkok, mengalami kejadian mengerikan ketika menyadari ada kecoak yang terjebak di trakeanya usai menghirup serangga saat tidur.

Merangkum dari OddityCentral, Selasa (10/9/2024) pria berusia 58 tahun itu terbangun suatu malam dengan merasakan sesuatu merayapi hidungnya dan akhirnya masuk ke tenggorokan. Dia mencoba batuk untuk mengeluarkannya, namun tidak berhasil. Merasa tidak ada yang serius, dia pun kembali tidur.

Keesokan harinya, pria itu melanjutkan kegiatannya tanpa menyadari ada kecoak yang tersangkut di tenggorokannya. Namun, dalam tiga hari berikutnya, dia mulai merasakan bau mulut yang sangat tidak sedap, disertai batuk dengan dahak berwarna kuning.

Khawatir dengan kondisi tersebut, dia memutuskan mencari pertolongan medis. Awalnya, dia mendatangi dokter spesialis THT di Rumah Sakit Hainan, tetapi pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah pada saluran pernapasan atas.

Kecoak

Namun, pasien tetap yakin bahwa ada yang tidak beres. Dia pun dirujuk ke dr. Lin Ling, seorang dokter spesialis pernapasan di rumah sakit tersebut. Setelah dilakukan CT scan pada dada, ditemukan bayangan di segmen basal posterior lobus kanan bawah, mengindikasikan adanya benda asing yang tersangkut di sana.

Kemudian dr. Lin melakukan bronkoskopi invasif minimal untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan benda asing tersebut.

"Selama prosedur, saya melihat dengan jelas sesuatu bersayap di bronkus," kata dr. Lin.

"Benda asing itu terbungkus banyak dahak. Setelah menghisap dahak di sekitarnya, benda asing itu terlihat. Itu adalah kecoak," tuturnya.

