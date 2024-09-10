Selena Gomez Umumkan Tak Bisa Punya Anak karena Alasan Kesehatan, Ini Penjelasannya!

Selena Gomez mengaku tak bisa miliki anak karena masalah kesehatan. (Foto: The Guardian)

PENYANYI sekaligus artis Hollywood, Selena Gomez mengumumkan dirinya mungkin tak bisa mengandung anak dari rahimnya. Pelantun Who Says ini mengungkap alasan tersebut karena akan berisiko pada kesehatannya.

Dalam sebuah wawancara dengan Vanity Fair, aktor Only Murders in the Building dan mantan bintang Disney itu mengatakan bahwa dia telah berencana untuk memulai sebuah keluarga saat berusia 35 tahun. Namun, dia mengatakan kemungkinan dirinya tak bisa mengandung anak

"Saya belum pernah mengatakan ini, tetapi sayangnya saya tidak dapat mengandung anak saya sendiri," katanya melansir The Guardian, Selasa (10/9/2024).

Mantan kekasih Justin Bieber ini mengatakan dirinya memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik, bahkan bisa berdampak pada anaknya. Hal itu tak diinginkan Gomez sehingga dia mantap untuk tidak ingin mengandung anak.

“Saya memiliki banyak masalah kesehatan yang dapat membahayakan hidup saya dan bayi saya. Itu adalah sesuatu yang membuat saya berduka untuk sementara waktu,” ucapnya.

Wanita berusia 32 tahun itu tidak menyebutkan masalah kesehatan apa dalam wawancara tersebut. Namun, Gomez sempat mengungkap dirinya didiagnosis lupus pada 2015, penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan dan organnya sendiri.

Setahun kemudian ia juga didiagnosis dengan kecemasan dan depresi, yang dikaitkan dengan lupus. Gomez bahkan pernah melakukan transplantasi ginjal pada 2017 akibat lupus yang dideritanya. Pada 2020, dia didiagnosis menderita gangguan bipolar, setelah mengalami episode psikotik yang membuatnya mendengar suara-suara dan merasa ingin bunuh diri.

Pada 2022, dia memberi tahu Rolling Stone bahwa kebutuhannya untuk tetap mengonsumsi dua obat tertentu untuk gangguan bipolar akan berisiko bila dia memutuskan untuk hamil di kemudian hari.

“Itu adalah hal yang sangat, sangat, dan nyata dalam hidup saya,” kata Selena Gomez.