Setelah Terinfeksi DBD Tubuh Jadi Kebal? Begini Faktanya!

KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, mencatat kumulatif kasus DBD di Indonesia sampai dengan minggu ke-33 2024 sebanyak 181.079 kasus dengan 1.079 kematian.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah keseluruhan kasus sepanjang 2023 yaitu 44.438 kasus DBD dengan 322 kematian. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye #Ayo3MPlusVaksinDBD menjadi bagian terintegrasi dari upaya ini, memberikan edukasi dan solusi preventif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Hingga saat ini juga masih banyak miskonsepsi terkait DBD beredar di masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwa seseorang pernah terinfeksi DBD, mereka sudah kebal dan tidak akan terinfeksi lagi. Dokter spesialis anak, dr. Buti A. Azhali, SpA, MKes, menjelaskan bahwa hal itu tidah benar.

“Padahal, karena adanya empat serotipe virus dengue, infeksi DBD bisa berulang, bahkan berisiko lebih parah,” ujar dr Buti.