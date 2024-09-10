Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Setelah Terinfeksi DBD Tubuh Jadi Kebal? Begini Faktanya!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |12:20 WIB
Setelah Terinfeksi DBD Tubuh Jadi Kebal? Begini Faktanya!
Setelah terinfeksi DBD, tubuh menjadi kebal? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, mencatat kumulatif kasus DBD di Indonesia sampai dengan minggu ke-33 2024 sebanyak 181.079 kasus dengan 1.079 kematian.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah keseluruhan kasus sepanjang 2023 yaitu 44.438 kasus DBD dengan 322 kematian. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye #Ayo3MPlusVaksinDBD menjadi bagian terintegrasi dari upaya ini, memberikan edukasi dan solusi preventif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Hingga saat ini juga masih banyak miskonsepsi terkait DBD beredar di masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwa seseorang pernah terinfeksi DBD, mereka sudah kebal dan tidak akan terinfeksi lagi. Dokter spesialis anak, dr. Buti A. Azhali, SpA, MKes, menjelaskan bahwa hal itu tidah benar.

“Padahal, karena adanya empat serotipe virus dengue, infeksi DBD bisa berulang, bahkan berisiko lebih parah,” ujar dr Buti.

Demam Berdarah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement