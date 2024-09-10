Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Tren Akupunktur untuk Atasi Masalah Kesehatan dan Spiritual, Ubah Seseorang Jadi Manusia Landak

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:21 WIB
Viral Tren Akupunktur untuk Atasi Masalah Kesehatan dan Spiritual, Ubah Seseorang Jadi Manusia Landak
Tren akupuntur di Tokyo yang sedang viral. (Foto: Odditycentral)
A
A
A

SALAH satu klinik akupunktur di Tokyo menjadi viral karena teknik unik yang menggunakan ratusan jarum untuk menangani berbagai masalah kesehatan fisik dan spiritual.

Klinik Shirakawa ini terkenal di kalangan selebriti dan atlet Jepang karena mengandalkan metode akupunktur yang dikenal sebagai 'akupunktur akar'. Metode ini diklaim mampu mengatasi masalah mulai dari kekakuan otot hingga nasib buruk dan kerasukan roh jahat.

Berdasarkan OddityCentral, Selasa (10/9/2024) biaya per sesi di klinik tersebut mencapai 200 ribu yen atau sekira Rp20 juta. Salah satu selebriti yang baru-baru ini mempublikasikan pengalamannya adalah aktor Masataka Kubota.

Pada bulan lalu, dia mengunggah foto wajah dan dadanya yang dipenuhi jarum akupunktur. Dirinya menyatakan bahwa akupunktur tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantunya lebih mendalami pikirannya atau perasaannya, sehingga dia menjadi lebih terhubung dengan sisi dalam dirinya.

Akupuntur

“Pengalaman ini menyenangkan dan membuat saya lebih terhubung dengan diri saya sendiri,” ujarnya.

Meski fotonya ditandai sebagai konten sensitif di Instagram, postingannya langsung viral. Sebelumnya, atlet tenis meja Ai Fukuhara juga membagikan pengalamannya di klinik ini, meskipun dia memilih untuk tidak memposting foto wajahnya karena khawatir akan menakuti orang lain.

Begitupun beberapa selebriti lain yang menjadi pasien klinik ini termasuk aktris Mami Kumagai dan pesenam Ryusei Nishioka. , Pendiri klinik, Yusaku Shirakawa menyatakan bahwa metode ini tidak hanya meredakan nyeri fisik, tetapi juga menyentuh aspek spiritual.

“Banyak pasien menangis saat menerima perawatan. Ini adalah air mata detoksifikasi, tanda pemurnian jiwa,” katanya.

