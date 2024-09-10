Angela Tanoesoedibjo: Museum Tsunami Aceh Destinasi Edukasi dan Mitigasi Bencana

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Kunjungan ini dilakukan di sela kegiatan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh, Senin (9/9/2024).

Museum Tsunami Aceh yang dibuat untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami Samudera Hindia. Museum yang telah berdiri sejak 26 Desember 2009 itu menjadi salah satu destinasi wisata populer yang dapat dikunjungi kala berkunjung ke Aceh.

"Saya sangat kagum dan ini memberikan kesan yang amat mendalam. Keberadaan museum ini juga memberikan edukasi mengenai bencana alam dan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan bencana," ujar Angela, Selasa (10/9/2024).

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Museum Tsunami Aceh merupakan warisan budaya dengan referensi utamanya adalah nilai-nilai islam, budaya lokal, dan abstraksi tsunami. Menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis sejarah serta menyediakan berbagai suvenir kerajinan lokal Aceh.

Di bagian dalam Museum Tsunami Aceh juga terdapat ruang edukatif. Di antaranya ruang pameran yang menjelaskan secara audiovisual seperti gempa bumi dan tsunami, lengkap dengan simulasi interaktif yang memungkinkan pengunjung belajar tentang bagaimana tsunami terbentuk dan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.