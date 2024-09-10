Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kagumi Museum Tsunami Aceh, Angela Tanoesoedibjo: Beri Kesan Mendalam

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |12:16 WIB
Kagumi Museum Tsunami Aceh, Angela Tanoesoedibjo: Beri Kesan Mendalam
Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh untuk menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh, Senin, 9 September 2024.

Sebelum menghadiri acara pembukaan, Wamenparekraf Angela juga berkesempatan mengunjungi Museum Tsunami Aceh yang dibuat untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami pada 2004 silam.

Wamenparekraf Angela mengungkap kekaguman dari museum tersebut yang tak hanya sebagai bentuk mengenang, tapi juga memberikan edukasi untuk para pengunjung.

"Saya sangat kagum dan ini memberikan kesan yang amat mendalam. Keberadaan museum ini juga memberikan edukasi mengenai bencana alam dan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan bencana," kata Angela.

Museum Tsunami Aceh merupakan warisan budaya dengan referensi utamanya adalah nilai-nilai islam, budaya lokal, dan abstraksi tsunami. 

Museum yang telah berdiri sejak 26 Desember 2009 itu menjadi salah satu destinasi wisata populer yang dapat dikunjungi kala berkunjung ke Aceh.

Selain menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis sejarah, museum ini juha menyediakan berbagai souvenir kerajinan lokal Aceh yang tentunya bisa membantu memberdayakan para pelaku UMKM.

Di bagian dalam Museum Tsunami Aceh juga terdapat ruang edukatif. Di antaranya ruang pameran yang menjelaskan secara audiovisual seperti gempa bumi dan tsunami, lengkap dengan simulasi interaktif yang memungkinkan pengunjung belajar tentang bagaimana tsunami terbentuk dan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.

 

