Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesawat Scoot Rute Singapura-Guangzhou Turbulensi Parah, 7 Orang Terluka

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:24 WIB
Pesawat Scoot Rute Singapura-Guangzhou Turbulensi Parah, 7 Orang Terluka
Pesawat Scoot (Foto: Pexels/Jeffry Surianto)
A
A
A

PESAWAT Scoot mengalami turbulensi parah hingga menyebabkan tujuh orang terluka. Korban terdiri dari empat penumpang dan tiga awak kabin. Beruntung pendaratan berjalan lancar tanpa kendala. Ketujuh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat bantuan medis. 

Kronologi berawal saat pesawat menempuh perjalanan dari Singapura ke Guangzhou, China dan mengalami turbulensi pada Jumat lalu. Turbulensi terjadi cukup hebat, menyebabkan empat penumpang dan tiga awak pesawat terluka. 

Menurut situs pelacakan penerbangan FlightRadar24, pesawat Scoot dengan nomor penerbangan TR100 berangkat dari Bandara Changi sekitar pukul 05.45 pagi. Pesawat tersebut mendarat dengan lancar sekitar pukul 09.10 pagi.

Mengenal Turbulensi Pesawat

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa empat penumpang dan tiga awak pesawat menerima bantuan medis segera setelah tiba di Guangzhou," tulis pihak Scoot, yang merupakan anak perusahaan berbiaya rendah dari Singapore Airlines. 

Satu penumpang masih dalam masa perawatan di rumah sakit hingga pukul 08.30 untuk melakukan observasi lanjutan. 

Scoot menambahkan bahwa perhatian utamanya adalah pada keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat, juga akan memberikan semua dukungan dan bantuan bila diperlukan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184464//maia_estianty-MTa1_large.jpg
Ngeri, Maia Estianty Alami Turbulensi Hebat di Dalam Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/549/3132944//9_tips_pramugari_untuk_tetap_tenang_saat_turbulensi_di_pesawat_nomor_2_paling_ampuh-1ifd_large.jpg
9 Tips Pramugari untuk Tetap Tenang saat Turbulensi di Pesawat, Nomor 2 Paling Ampuh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement