Pesawat Scoot Rute Singapura-Guangzhou Turbulensi Parah, 7 Orang Terluka

PESAWAT Scoot mengalami turbulensi parah hingga menyebabkan tujuh orang terluka. Korban terdiri dari empat penumpang dan tiga awak kabin. Beruntung pendaratan berjalan lancar tanpa kendala. Ketujuh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat bantuan medis.

Kronologi berawal saat pesawat menempuh perjalanan dari Singapura ke Guangzhou, China dan mengalami turbulensi pada Jumat lalu. Turbulensi terjadi cukup hebat, menyebabkan empat penumpang dan tiga awak pesawat terluka.

Menurut situs pelacakan penerbangan FlightRadar24, pesawat Scoot dengan nomor penerbangan TR100 berangkat dari Bandara Changi sekitar pukul 05.45 pagi. Pesawat tersebut mendarat dengan lancar sekitar pukul 09.10 pagi.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa empat penumpang dan tiga awak pesawat menerima bantuan medis segera setelah tiba di Guangzhou," tulis pihak Scoot, yang merupakan anak perusahaan berbiaya rendah dari Singapore Airlines.

Satu penumpang masih dalam masa perawatan di rumah sakit hingga pukul 08.30 untuk melakukan observasi lanjutan.

Scoot menambahkan bahwa perhatian utamanya adalah pada keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat, juga akan memberikan semua dukungan dan bantuan bila diperlukan.