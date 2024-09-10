Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jajal Hidangan Korea Asli dan Karaoke Seru di 88 Korean Kitchen

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |11:17 WIB
DALAM industri kuliner yang terus berkembang, tren restoran Korea dengan konsep grill semakin mendominasi pasar, terutama di kota-kota besar. Namun, di tengah popularitas tren tersebut, tidak semua restoran mengikuti arus. Ada juga yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan orisinalitas dalam penyajian makanan mereka, yaitu 88 KOREAN KITCHEN.

Hal tersebut tentu tidak lepas dari keputusan pemilik 88 KOREAN KITCHEN yang merupakan warga asli Korea, untuk tetap mempertahankan konsep restoran Korea yang autentik dengan menu ala carte. Konsep ini dirancang ramah bagi semua usia, mulai dari anak balita hingga lanjut usia. 

Sejak berdiri delapan tahun yang lalu, restoran ini telah mengusung konsep porsi sharing yang dapat dinikmati oleh dua hingga tiga orang. Hal ini membuat pengalaman makan di sini lebih hemat dan terjangkau, terutama jika Anda datang bersama teman atau keluarga.

Restoran Korea ini juga memiliki berbagai kerja sama dengan merek minuman, baik beralkohol maupun non alkohol. Jadi banyak pilihan promo bundling atau pairing food yang dapat Anda nikmati di sini.

Kemudian, selain menikmati hidangan, Anda mungkin akan memperhatikan bahwa interior restoran dan ruang karaokenya tampak agak klasik. Hal ini bukan tanpa alasan. Pemilik restoran berupaya tidak hanya memperkenalkan cita rasa autentik Korea, tetapi juga menghadirkan suasana khas restoran dan karaoke Korea yang asli sehingga bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung di Indonesia.

Nah jika Anda ingin berkunjung pada akhir pekan, sangat disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui WhatsApp di nomor +62852 1213 4386, karena tempat ini sering kali penuh. Selanjutnya, untuk melihat menu lengkap yang ada di restoran ini, Anda langsung bisa cek di sini.

Lalu, karena lokasinya yang strategis di dekat kawasan perkantoran SCBD, tidak heran jika pada siang hari atau setelah jam kerja, restoran ini dipenuhi oleh pekerja kantoran yang mencari tempat untuk makan siang atau bersantai setelah bekerja. Restoran ini tentu juga nyaman untuk Anda yang ingin work from cafe (WFC).

 

