Tak Mau Bayar Tagihan, Keluarga Ini Sengaja Masukkan Kecoak di Makanan

SATU insiden mengejutkan baru-baru ini terjadi di restoran Puerto Chale, Guadalajara, Meksiko, di mana sebuah keluarga nekat mencoba menipu restoran dengan cara yang tidak biasa demi makan gratis.

Melansir laporan Oddity Central, Selasa (10/9/2024) keluarga tersebut sengaja membawa kecoak ke dalam restoran dan kemudian menaruhnya di piring makanan mereka, dengan demikian mereka bisa mengajukan complain dan bisa makan gratis alias bebas dari tagihan makanan yang sudah dipesan.

Padahal, menurut laporan restoran Puerto Chale dikenal punya peraturan perihal kebersihan yang sangat ketat. Sehingga wajar saja, pihak manajemen restoran sangat terkejut saat keluarga tersebut mengeluh tentang adanya kecoak di makanan mereka.

Awalnya, untuk menghindari skandal dan keributan, pihak manajemen resto akhirnya memutuskan untuk membebaskan biaya tagihan pesanan makanan keluarga itu. Namun, setelah keluarga itu pergi, pihak restoran memeriksa rekaman kamera pengawas dan menemukan bukti bahwa kecoak tersebut memang sengaja dibawa oleh keluarga itu sendiri.

Dalam video yang menjadi viral di media sosial, terlihat seorang wanita pirang, yang kemudian dijuluki "Lady Cucaracha," mengambil wadah kecil dari tasnya dan menumpahkan kecoak ke dalam piring. Setelah memeriksa rekaman tersebut, restoran memutuskan untuk mempublikasikan video tersebut sebagai peringatan bagi restoran lain.