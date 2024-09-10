CAPCAY merupakan salah satu makanan simple yang enak dan mudah dibuat. Di dalam capcay sendiri lengkap dengan isian berbagai macam sayur yang memiliki gizi yang baik untuk tubuh.
Bagi Anda yang berniat untuk membuat capcay sebagai santap malam berikut resepnya.
Bahan
3 siung bawang putih Bawang Putih
7 gram penyedap rasa ayam
500 ml Air
Bahan isian:
100 gram wortel potong miring
100 gram brokoli
100 gram jagung putren potong miring
100 gram pokcoy iris
100 gram kembang kol
100 gram jamur shimeji
100 gram cumi
100 gram bakso ikan
100 gram otak-otak singapur
Bahan bumbu:
5 gram gula pasir
2 gram garam
5 gram penyedap
0,5 gram Lada bubuk
10 gram saus tidam
10 gram kecap ikan
15 gram minyak wijen
10 gram tepung maizena
Cara membuat
1. Tumis cumi, bakso ikan, dan otak-otak singapur hingga matang, lalu sisihkan
2. Tumis bawang putih hingga harum, masukan bahan isian sayur, lalu tumis dan tambahkan air serta penyedap rasa. Masalh hingga sayur matang.
3. Tambahkan cumi, bakso ikan, dan otak-otak ke dalam tumisan sayur, lalu masuk semua semua bumbu dan masak kembali hingga tercampur rata
4. Masukkan tepung maizen untuk mengentalkan capcay. Jangan lupa koreksi rasa. Capcay untuk makan siang siap disajikan.
(Martin Bagya Kertiyasa)