Resep Capcay Simple, Cocok untuk Menu Makan Malam

CAPCAY merupakan salah satu makanan simple yang enak dan mudah dibuat. Di dalam capcay sendiri lengkap dengan isian berbagai macam sayur yang memiliki gizi yang baik untuk tubuh.

Bagi Anda yang berniat untuk membuat capcay sebagai santap malam berikut resepnya.

Bahan

3 siung bawang putih Bawang Putih

7 gram penyedap rasa ayam

500 ml Air

Bahan isian:

100 gram wortel potong miring

100 gram brokoli

100 gram jagung putren potong miring

100 gram pokcoy iris

100 gram kembang kol

100 gram jamur shimeji

100 gram cumi

100 gram bakso ikan

100 gram otak-otak singapur

Bahan bumbu:

5 gram gula pasir

2 gram garam

5 gram penyedap

0,5 gram Lada bubuk

10 gram saus tidam

10 gram kecap ikan

15 gram minyak wijen

10 gram tepung maizena

Cara membuat

1. Tumis cumi, bakso ikan, dan otak-otak singapur hingga matang, lalu sisihkan

2. Tumis bawang putih hingga harum, masukan bahan isian sayur, lalu tumis dan tambahkan air serta penyedap rasa. Masalh hingga sayur matang.

3. Tambahkan cumi, bakso ikan, dan otak-otak ke dalam tumisan sayur, lalu masuk semua semua bumbu dan masak kembali hingga tercampur rata

4. Masukkan tepung maizen untuk mengentalkan capcay. Jangan lupa koreksi rasa. Capcay untuk makan siang siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)