Potret Raisa dengan Jersey Oversized, Siap Nyanyi di Indonesia vs Australia

PENYANYI cantik Raisa siap meriahkan laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Raisa akan tampil di laga Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Dilansir akun Instagram resmi Timnas Indonesia, kick off babak pertama Indonesia vs Australia akan dimulai pukul 19.00 WIB, akan tetapi penonton sudah bisa memasuki stadion pukul 16.00 WIB

Dalam acara itu, Raisa diagendakan akan tampil pukul 21.45 WIB dengan membawakan lagu kebangsaan atau National Anthems. Sebelum tampil, Raisa membagikan foto dirinya saat selfie di dalam mobil. Istri dari Hamish Daud ini terlihat memakai baju jersey Timnas Indonesia berwarna merah.

“Indoensia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Lezgo Timnas!,” tulis Raisa dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @raisa6690.