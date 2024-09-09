Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Putri Anne, Main Bareng Kupu-Kupu Bikin Netizen Takjub

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:30 WIB
Potret Terbaru Putri Anne, Main Bareng Kupu-Kupu Bikin Netizen Takjub
Potret Cantik Putri Anne. (Foto: Instagram)
PENAMPILAN Putri Anne memang kerap menarik perhatian netizen. Putri Anne memang pintar dalam memadupadankan penampilannya, sehingga sukses menjadi sorotan.

Melalui postingannya di Instagram, Putri Anne banyak membagikan kegitannya. Salah satunya adalah gaya outfitnya yang seperti anak muda. 

Putri Anne

Seperti pada postingan terbarunya, Putri Anne mengunggah foto dirinya saat menjalani pemotretan terbaru. Dia memamerkan keseksiannya di foto ini.

Pada unggahannya di Instagram @putrianneofficial1990, Putri Anne terlihat foto close up sambil rebahan. Meskipun sambil rebahan, rambutnya terlihat tertata rapi.

Putri Anne

Ibu satu anak ini menunjukkan jari telunjuknya yang terdapat hiasan kupu-kupu. Putri Anne memberikan ekspresi wajah datar sambil menutup mata.

Pada foto selanjutnya Putri Anne tampil seksi dalam balutan inner putih dipadukan dengan outer warna hijau yang menewarang. Dia pose duduk sambil sedikit melipat kakinya sambil memamerkan paha mulusnya.

 

Halaman:
1 2
      
