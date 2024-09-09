Cara Mengajarkan Anak agar Tidak Memukul Temannya

CARA Mengajarkan Anak agar Tidak Memukul Temannya, penting untuk diketahui setiap orangtua. Anak perlu diajarkan untuk tidak memukul orang lain, termasuk temannya.

Namun tak dipungkiri, saat marah atau kesal, sebagian anak punya tendensi untuk memukul orang-orang di sekitarnya baik itu ayah atau ibunya sendiri hingga teman-temannya.

Nah, orangtua harus menghentikan kebiasaan ini tak baik ini. Bagaimana cara mengajarkan anak agar tidak memukul temannya? Berikut paparannya, sebagaimana dikutip dari Parents, Senin (9/9/2024)

1. Validasi rasa marah anak: Saat anak marah, akui dan validasi perasaannya dengan mengatakan, "Ibu lihat kamu marah." Jika tahu penyebabnya, tambahkan penjelasan seperti, "Ibu tahu kamu marah karena kita harus meninggalkan taman." Katakan, "Tidak apa-apa untuk marah" agar membantu mengurangi intensitas emosi dan mengajarkan anak cara mengelola perasaannya.

Cara Mengajarkan Anak agar Tidak Memukul Temannya (Foto: Yuliiaka/Freepik)

2. Dorong anak berekspresi pakai kata-kata: Ajari anak untuk mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata, seperti mengatakan, "Aku marah," agar bisa dipahami dan dibantu. Beri contoh jika mereka kesulitan. Anak-anak belajar aturan dan moralitas dari orang tua, dan penelitian menunjukkan mereka lebih kompeten dan sosial jika mengikuti aturan tersebut.