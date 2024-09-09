Gemasnya Kamari Wassink, Anak Jennifer Coppen Berhijab Jelang Umroh Bareng Mama

JENNIFER Coppen akan berangkat menunaikan ibadah umrah bersama putrinya, Kamari Sky Wassink. Momen ini dilakukan Jen usai hampir 2 bulan sejak meninggalnya sang suami tercinta, Dali Wassink.

Jelang keberangkatan umrahnya, Jen membagikan momen menggemaskan putrinya, Kamari yang begitu lucu saat mengenakan busana Muslim lengkap dengan hijab putih. Momen itu dibagikan wanita 23 tahun ini di Instagram-nya, @jennifercoppenreal20.

“Bu Haji,” tulis Jennifer dikutip dari akun Instagramnya.

Video tersebut memerlihat lucunya Kamari yang berjalan ke sana ke mari dengan hijab putih yang ia kenakan. Bocah satu tahun itu juga nampak nyaman dengan busana tersebut. Terlihat Kamari tetap aktif bermain dengan hijab panjang yang ia kenakan.

Kamari juga tetap asyik bermain dengan mainan-mainannya saat mengenakan hijab. Tak ada tangisan ataupun momen rewel dari Kamari saat mengenakan hijab ini.

“Udah siap mau umrah bareng mama,” kata Jen.