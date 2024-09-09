Puput Novel Lawan Kanker Payudara Sebelum Meninggal, Ini 6 Gaya Hidup untuk Turunkan Risikonya

PUPUT Novel meninggal dunia pada Minggu (8/9/2024) malam di usia baru 50 tahun. Artis yang dikenal sebagai penyanyi, model dan pembawa acara era 90-an ini, menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, setelah sempat melawan kanker payudara yang ia idap sejak 2021.

Kanker termasuk kanker payudara memang masih menjadi momok menyeramkan bagi banyak orang, baik wanita atau pun pria. Maka dari itu, sebelum terlambat sebaiknya kita semua paham akan bagaimana cara untyuk menurunkan risikonya.

Beberapa faktor internal seperti genetik memang tidak bisa dicegah, namun Anda bisa mengubah gaya hidup untuk mengurangi risiko terkena kanker payudara. Penelitian mengungkapkan bahwa perubahan gaya hidup dapat mengurangi risiko kanker payudara, dikutip dari Mayo Clinic, Senin (9/9/2024), berikut enam langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko kanker payudara.

1. Batasi dan jauhi alkohol: Batasi atau hindari alkohol sepenuhnya, jika Anda peminum, batasi hingga satu minuman sehari 12 ons bir, 5 ons anggur, atau 1,5 ons minuman keras. Konsumsi alkohol, meski sedikit, dapat meningkatkan risiko kanker payudara.

2. Jaga berat badan tetap sehat: Pertahankan berat badan sehat dengan konsultasi ke tim kesehatan. Langkah sederhana seperti mengontrol porsi makanan, mengurangi kalori, dan meningkatkan aktivitas fisik secara bertahap.