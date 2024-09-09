Lebih Gondrong, Zayn Malik Pamer Visual Baru di New York Fashion Week

ZAYN Malik jadi salah satu selebriti dunia yang turut menghadiri gelaran salah satu pekan mode paling bergengsi di dunia, New York Fashion Week. Mantan personel One Direction tersebut muncul di hadapan publik, untuk menghadiri fashion show dari Off-White akhir pekan lalu.

Duduk di samping Camila Cabello dan Paris Jackson, Zayn terlihat tampan dan modis dalam balutan turtleneck hitam dipadu jaket kulit coklat dengan kerah paten motif buaya palsu, serta celana panjang hitam.

Menariknya, gaya potret visual Zayn bisa dibilang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya Zayn yang sering berambut pirang dengan janggut rapi, kini Zayn muncul dengan rambut yang lebih gondrong hitam dan janggut serta kumis lebat yang menutupi hampir setengah wajahnya, dikutip dari The Express Tribune, Senin (9/9/2024)

Penampilan baru Zayn Malik (TikTok @soceleb)

Mantan kekasih supermodel Gigi Hadid tersebut, disebutkan lebih lanjut mendebutkan gaya penampilan barunya ini saat hadir di acara final putri AS Terbuka di New York.

Dia sering memakai gaya rambut tinggi hitam atau terkadang pirang di masa lalu, biasanya menjaga janggutnya tetap rapi.

(Rizky Pradita Ananda)